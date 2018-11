‘#Metoo leidt niet tot meer meldingen’

De internationale #MeToo-beweging heeft volgens vertrouwenspersonen niet geleid tot meer meldingen over seksuele intimidatie. Dit blijkt uit een peiling onder de 1200 leden van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen.

In totaal 84 procent van de vertrouwenspersonen concludeert dat #MeToo niet tot meer meldingen heeft geleid. Slechts 14 procent deelt de mening dat de #MeToo-beweging tot voldoende verandering heeft geleid. In totaal 20 procent van de vertrouwenspersonen voert jaarlijks drie tot vier gesprekken over seksueel grensoverschrijdend gedrag, 66,5 procent een of twee gesprekken.

,,Ongewenste omgangsvormen en seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn niet uit te bannen en het blijkt nog altijd lastig om dit bespreekbaar te maken. De vertrouwenspersoon is er om het slachtoffer recht te doen en zoveel mogelijk de regie te laten houden over zijn/ haar ervaring. De vertrouwenspersoon verdient hierin meer steun en een wettelijke basis. Juist om de melder goed bij te kunnen staan. Wat dat betreft heeft #MeToo nog geen echt resultaat opgeleverd”, aldus Margriet Maris, voorzitter van de LVV.