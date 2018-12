‘Gele hesjes’ demonstreren in Amsterdam

In navolging van onder meer Den Haag en Maastricht vindt zaterdag in Amsterdam een demonstratie plaats van de ‘gele hesjes’. De actie is aan het einde van de ochtend bij de Stopera, het stadhuis van de hoofdstad. Een woordvoerder van de burgemeester bevestigt dat het protest is aangemeld.

De actievoerders willen een rondje om de Stopera wandelen en zijn onder meer van plan het lied 15 miljoen mensen van Fluitsma en Van Tijn te zingen, laat initiatiefneemster Jikkenien Deerenberg weten op Twitter. Zij noemt zichzelf een bezorgde burger. ,,Iedereen welkom, zonder spandoeken of vlaggen en geen gezichtsbedekkende sjaals/ bivakmutsen”, schrijft ze verder.

De protesten met de gele hesjes komen voort uit de Franse protestbeweging Les Gilets Jaunes. Ze komen in opstand tegen de hoge kosten van hun levensonderhoud in het algemeen en verhoging van de brandstofaccijns in het bijzonder. Afgelopen weekend liep een demonstratie in Parijs volledig uit de hand.

De betogingen in diverse plaatsen ons land richtten zich afgelopen weekend vooral op het kabinetsbeleid. Op enkele aanhoudingen na verliepen die rustig.