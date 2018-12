8 jaar cel en tbs voor doden oude boezemvriend

Voor het doodschieten van zijn vroegere boezemvriend is een 29-jarige man uit Holsloot (Drenthe) veroordeeld tot acht jaar cel en tbs met dwangverpleging. Daniël de V., reed destijds na zijn daad zelf naar het politiebureau in Coevoerden, waar hij een gat in de deur schoot en zich liet aanhouden.

De V. en het 28-jarige slachtoffer waren sinds hun tienerjaren als broers voor elkaar. Hij was ook kind aan huis bij de familie van het slachtoffer en woonde vijf jaar bij hem in. Maar de afgelopen jaren sloeg de ‘broederliefde’ om in angst en haat. De verdachte heeft nooit willen zeggen waarom hij deze gevoelens ontwikkelde.

De V. schoot op 4 maart in het Overijsselse Holtheme vijf kogels in het lichaam van zijn oude boezemvriend, waarvan het laatste, fatale schot door het achterhoofd. De man ontkende dat hij vooraf van plan was om hem te doden. De rechtbank achtte uiteindelijk moord niet bewezen en ging uit van doodslag.

Deskundigen achten de man verminderd toerekeningsvatbaar door meerdere stoornissen.