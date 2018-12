Jos B. bij zitting rechtbank aanwezig

De van doodslag op Nicky Verstappen verdachte Jos B. (58) is volgende week woensdag aanwezig tijdens de eerste niet-inhoudelijke zitting van de rechtbank in Maastricht. Dat heeft een woordvoerster van de rechtbank Limburg donderdag gezegd.

De rechtbank heeft dat gehoord van de advocaat van B., Gerald Roethof, aldus de woordvoerster. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt Jos B. uit het Limburgse dorpje Simpelveld van doodslag op Nicky Verstappen. Verder luidt de verdenking vrijheidsberoving en ontucht met de jongen, en het bezit van kinderporno.

Advocaat Gerald Roethof liet in november weten dat de 56-jarige B. ontkent betrokken te zijn geweest bij de dood van het 11-jarige jongetje. Verstappen werd misbruikt en gedood tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide in 1998. Roethof wees er eerder ook op dat B. ,,niet erg spraakzaam” is.

DNA van B. is gevonden op de kleding van Nicky. Hij werd afgelopen zomer opgepakt in Spanje.