Mannen slaan medewerker GVB ziekenhuis in

Vijf jonge mannen hebben een medewerker van vervoersbedrijf GVB in Amsterdam in elkaar geslagen. Ze gingen de man te lijf nadat hij hen had aangesproken op het feit dat ze op een metrostation achter hem aan door het poortje liepen, zonder in te checken. De 33-jarige GVB-medewerker moest na de mishandeling naar het ziekenhuis. Hij was op weg naar huis toen het gebeurde.

De politie heeft nog niemand opgepakt en onderzoekt onder meer camerabeelden van station De Vlugtlaan in Amsterdam Nieuw-West, waar de mishandeling woensdag aan het einde van de middag werd gepleegd. Vermoedelijk zijn de daders tussen de 16 en 20 jaar.