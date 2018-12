‘Racisme minder, maar incidenten ernstiger’

De politie heeft vorig jaar minder racistische incidenten geregistreerd, maar de ernst van die incidenten nam wel toe. Zo werd relatief vaker geweld gepleegd en waren er meer bedreigingen door daders met racistische motieven. Die conclusie trekt het Verwey-Jonker Instituut na onderzoek in opdracht van de Anne Frank Stichting. Volgens de onderzoekers krijgt extreemrechts gedachtegoed ook meer ruimte in de politiek.

Ze stellen bijvoorbeeld dat de PVV en Forum voor Democratie (FvD) zich bedienen van een theorie over ,,omvolking”, het idee dat de overheid bewust zou aansturen op ,,vernietiging van de autochtone blanke Europese bevolking”. De Anne Frank Stichting noemt dat een extreemrechtse samenzweringstheorie.

Over de hele linie daalde het aantal registraties van racisme en antisemitisme, behalve bij het aantal ,,intentioneel antisemitische incidenten”. Dat waren er 46 tegen 35 een jaar eerder. Het gaat daarbij om incidenten waarbij het ,,aannemelijk is dat antisemitisme het motief is van de verdachte”.