Veel sinterklaascadeaus alweer op Marktplaats

Veel sinterklaascadeaus zijn na afloop van pakjesavond alweer op Marktplaats gezet. Vooral gereedschap, sieraden en boeken mogen volgens de advertentiewebsite alweer de deur uit.

Met name het aanbod van oorbellen, broches en manchetknopen is sinds woensdagavond op de verkoopsite snel gestegen. Daarnaast staan veel dvd’s, cd’s en Pok√©monkaarten te koop.

Vorig jaar waren het vooral navigatiesystemen, auto-opladers en ondergoed die na afloop van het ‘heerlijk avondje’ op de site werden gezet.

Volgens Marktplaats bieden mensen vaak dubbel gekregen cadeaus aan of spullen die niet in de smaak vallen. ,,Opvallend is dat sommige verkopers het cadeau dat ze van Sinterklaas kregen, nu aanprijzen als het ultieme kerstcadeau.”