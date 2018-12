Prinses Amalia viert verjaardag

Prinses Amalia wordt vrijdag 15 jaar. De oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima, die sinds 2013 de titel Prinses van Oranje heeft, viert haar verjaardag in eerste instantie in familiekring.

Dat vertelde haar moeder toen ze daar donderdag in Amsterdam naar werd gevraagd. ,,En famille, daarna zullen we zien”, antwoordde Máxima, die het ,,geweldig” vond dat Amalia al 15 wordt. ,,Ze moet examens doen straks, het is het einde van het jaar. Maar we vieren zeker met elkaar”, gaf de koningin aan dat er niet meteen tijd was voor een groot feest.

Amalia hoeft zich buiten de tweejaarlijkse fotosessies en Koningsdag voorlopig nog geen zorgen te maken over publieke optredens. Die zijn pas over drie jaar aan de orde, wanneer ze grondwettelijk meerderjarig wordt, een royale uitkering krijgt van de staat en onder meer toetreedt tot de Raad van State.

Tot die tijd wordt de prinses, die in Den Haag in de vierde klas van het Christelijk Gymnasium Sorghvliet zit, door haar ouders en omgeving goed afgeschermd. Ze moet een normale jeugd hebben en zichzelf leren kennen, vindt koning Willem-Alexander. ,,Als je jezelf niet kent, kun je nooit een publiek ambt goed vervullen. Je moet jezelf eerst door en door leren kennen. Dat is wat ik bij Amalia ook steeds benadruk. Leer jezelf kennen. Ken je eigen grenzen. Ga eroverheen, maak fouten”, zei hij daar vorig jaar over in zijn verjaardagsinterview.