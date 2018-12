Adil A.: ‘Ik moest schutters wegrijden’

In het hoger beroep over de liquidatiezaak in de Staatsliedenbuurt eind 2012 heeft verdachte Adil A. dinsdagochtend gezegd dat hij niet tot de schutters behoorde. Hij was ingeschakeld om de daders achteraf weg te rijden. Hij moest de avond van 29 december vanaf tien uur met een gestolen auto, een zwarte VW Golf, klaarstaan bij het Nigel de Jongplein in Amsterdam-West.

A. kreeg in mei 2015 levenslang voor de moord op Youssef Lkhorf (28) en Saïd el Yazidi (21) en de poging tot moord op Benaouf A., die ternauwernood aan de kogelregen ontsnapte. Hij heeft altijd ontkend, maar voor de rest zijn kaken stijf op elkaar gehouden.

Voor het hof klapte hij dinsdag plotseling uit de school. ,,Ik heb mezelf op een dodenlijst zien staan en hoor hier de familie snikken. Dat voelt extra klote. Zij denken dat hier de moordenaar zit, wat niet het geval is. Ik wil dat ze dat weten.”