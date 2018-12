De politie heeft dinsdagochtend een 31-jarige man uit Zwammerdam en een 38-jarige inwoner van Bodegraven aangehouden die worden verdacht van het organiseren van hanengevechten. Dat is in Nederland verboden. Ongeveer veertig hanen zijn in beslag genomen.

De politie meldde dat de hanen werden gehouden in hokken op een bosperceel in Bodegraven. De hanen worden naar een opvanglocatie overgebracht en medisch onderzocht. Later moet justitie bepalen wat er met de dieren gaat gebeuren.