Munt verhuist van Utrecht naar Houten

Het bedrijf dat alle Nederlandse euro’s slaat, de Koninklijke Nederlandse Munt (KNM), gaat verhuizen. De organisatie verruilt zijn huidige pand in het centrum van Utrecht voor een nieuwbouwloods in Houten. Dat heeft bestuursvoorzitter Vincent Van Hecke bevestigd na een bericht van RTV Utrecht.

De Munt heeft vorige week een bouwvergunning aangevraagd. Het bedrijf hoopt eind volgend jaar te kunnen verkassen. Over de kosten doet de Munt geen mededelingen. Het is niet bekend wat er gebeurt met de huidige vestiging, het Munthuis.

De nieuwe locatie is goedkoper dan de huidige vestiging, aldus Van Hecke. Het Munthuis staat in het centrum van Utrecht, in het hart van de milieuzone. Dat is niet geschikt voor vrachtwagens die goud en zilver aanvoeren en munten ophalen. Bovendien is het erg lastig om er veel munten te bewaren.

De nieuwe loods krijgt goudkleurige gevelplaten. Die verwijzen naar het gezicht van koning Willem-Alexander op de munt van 2 euro, aldus Van Hecke. De binnenkant van de munt is goud en het gezicht van de koning bestaat uit vlakken. Die zijn op hun beurt gebaseerd op het verkavelde Nederlandse landschap. Het nieuwe gebouw heeft nauwelijks ramen. Die zijn te inbraakgevoelig. ,,Het is ook aan drie kanten omgeven door water. Met een beperkte inspanning is het zeer goed te beveiligen”, zegt Van Hecke.

De Koninklijke Nederlandse Munt is al sinds 1567 in Utrecht gevestigd. De organisatie kwam in grote financiĆ«le problemen toen een order van Chileense peso’s volkomen mislukte. Het Rijk besloot in 2016 om de Munt te verkopen aan een Belgisch bedrijf. De KNM maakt ook Belgische euro’s. Ook slaat het bedrijf veel herdenkingsmunten en verzamelaarsobjecten.