Net geboren welpjes overleden na geboorte

Drie leeuwenwelpjes zijn dinsdag vlak na hun geboorte in Diergaarde Blijdorp overleden. Volgens de Rotterdamse dierentuin is hun moeder Bente, ,,niet zo’n goede moeder”. De leeuwin wist niet goed wat ze met haar jongen aan moest. ,,Eerdere nestjes heeft ze ook niet succesvol grootgebracht”. Wat er precies is misgegaan, is niet duidelijk.

Het gaat wel goed met de andere drie Aziatische welpjes die de Aziatische leeuwin Lalana in augustus kreeg. Zij maakten dinsdag voor het eerst kennis met hun vader Aapel, een leeuw uit Singapore. ,,Dat ging goed.”

Blijdorp zei eerder over deze drie dat hun nestje bijzonder waardevol is voor het Europese fokprogramma en het voortbestaan van de soort. Vader stamt rechtstreeks af van twee leeuwen die in het wild leefden. De soort was rond 1900 bijna geheel verdwenen. In dat jaar waren er nog maar zo’n twintig Aziatische leeuwen over. Momenteel leven er in het wild zo’n zeshonderd, in het noordwesten van India. Die stammen allemaal af van de kleine groep die net op tijd bescherming kreeg.

Aziatische leeuwen zijn iets kleiner dan hun Afrikaanse soortgenoten.