OM moderniseert aanpak discriminatie

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de eigen beleidsregels voor de aanpak van discriminatie per 1 januari vernieuwd en gemoderniseerd. In de nieuwe regels is onder meer discriminatie van transseksuelen of transgenders expliciet opgenomen.

In de oude regels lag de nadruk op specifieke discriminatiezaken zoals groepsbelediging en aanzetten tot haat. Zulke zaken blijken volgens het OM minder vaak voor te komen dan misdrijven waarin discriminatie mogelijk een rol heeft gespeeld, zoals mishandeling. Een misdrijf met zo’n discriminatieaspect kan leiden tot een hogere strafeis. De vernieuwde regels, vastgelegd in een zogeheten aanwijzing, sluiten beter op die praktijk aan, aldus het OM.

Een discriminatieaspect kan te maken hebben met het feit dat een slachtoffer transseksueel of transgender is. Voorheen was dat geen grond voor strafverhoging, volgens de nieuwe regels wel. Overigens had de officier van justitie ook voorheen de mogelijkheid in dergelijke zaken een hogere straf eisen.