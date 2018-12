Pinstoring voorbij

Een pinstoring in Nederland, die dinsdagochtend rond 06.00 uur ontstond, is opgelost. Dat zei een woordvoerder van Betaalvereniging Nederland. De storing heeft met name tankstations geraakt, aldus de zegsman.

De storing was het gevolg van een probleem bij een van de transactieverwerkers. Maar rond 08.30 uur konden technici dat verhelpen. ,,Behalve de betaalautomaten bij tankstations, functioneerden ook de terminals niet bij ongeveer duizend winkeliers. Maar omdat het zo vroeg in de ochtend plaatsvond, zullen weinigen hier last van hebben gehad. Winkels waren nog niet open.”

De problemen bij tankstations waren wel merkbaar. Op social media meldden sommige mensen problemen te hebben met betalen. Omroep Zeeland zei dat het in die provincie problemen opleverde, met name bij onbemande tankstations. Nieuwssite 1Limburg meldde ook telefoontjes te krijgen van mensen die niet konden pinnen bij tankstations.