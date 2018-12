Het gebouw voor de media op het Binnenhof, de zogenoemde Perstoren, is dinsdag aan het begin van de middag even van de buitenwereld afgesloten geweest nadat bij de parlementaire redactie van De Telegraaf een anonieme brief was bezorgd met wit poeder. Volgens de politie blijkt uit onderzoek dat het poeder niet schadelijk is. De afzetting werd vervolgens opgeheven.

Het complex was door de politie al vrijgegeven, alleen de verdieping waar De Telegraaf zit nog niet.