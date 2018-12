Slachtoffer terreurverdachte CS werd invalide

Een van de twee Amerikaanse toeristen die in augustus door terreurverdachte Jawed S. werden neergestoken op Amsterdam CS, is waarschijnlijk blijvend invalide. Hij heeft door een steekwond in zijn rug een dwarslaesie opgelopen en zit in een rolstoel. Het gaat heel slecht met hem, zowel fysiek als geestelijk.

Dat zei raadsman John Beer van de twee slachtoffers dinsdag in de Bunker, de extra beveiligde rechtbank, in Amsterdam. Dat gebeurde tijdens een eerste niet-inhoudelijke zitting tegen de 19-jarige Afghaanse verdachte, die in Duitsland asiel had gekregen.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt S. van twee keer poging tot moord, met een terroristisch motief. Uit verklaringen van S. is gebleken dat hij erg boos was op Geert Wilders, omdat hij een cartoonwedstrijd had georganiseerd. Omdat de regering en de inwoners van Nederland dit toestonden, wilde hij wraak nemen, zei de officier van justitie.

Hij stak de twee slachtoffers willekeurig neer en werd snel daarna overmeesterd door politieagenten.