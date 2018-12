Trage ‘plasticvanger’ houdt plastic niet vast

De ‘plasticvanger’ van het project The Ocean Cleanup heeft te maken met een tegenvaller. Het door de Nederlander Boyan Slat bedachte schoonmaaksysteem beweegt te langzaam en houdt het plastic dat in de Grote Oceaan wordt verzameld niet vast, waardoor het niet kan worden opgevist.

Een woordvoerder van het project The Ocean Cleanup bevestigt berichtgeving van de Volkskrant hierover. Het team probeert de hapering zo snel mogelijk op te lossen. Slat is niet uit het veld geslagen door deze pech, want hij hield vooraf al rekening met dit soort verrassingen, aldus de zegsman. Hij heeft ook goed nieuws: in de 600 meter lange arm die op zee drijft en zo het plastic vangt, zijn geen in zee levende schepsels aangetroffen.

In de Grote Oceaan drijven miljoenen kilo’s afval. Die ‘plastic soep’ is gevaarlijk voor dieren. Het systeem moet afval opvangen, zodat het kan worden opgeschept en weggebracht, in een poging dat de zee├źn schoner worden.