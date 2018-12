Verdachte zaak-Milica van Doorn hoort vonnis

De rechtbank in Alkmaar doet dinsdag uitspraak in de strafzaak tegen Hüseyin A., die wordt verdacht van het verkrachten en doden van de 19-jarige Zaanse Milica van Doorn in 1992. A. kwam vorig jaar als mogelijke dader in beeld na een DNA-verwantschapsonderzoek, waaraan zijn broer heeft meegewerkt. A. ontkent. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft twintig jaar gevangenisstraf tegen hem geëist.

Van Doorn was in nacht van 7 op 8 juni 1992 in Zaandam op weg van een feestje naar huis. Zij is volgens het OM onderweg A. tegen het lijf gelopen, die haar heeft verkracht en haar vervolgens met ,,excessief geweld” om het leven heeft gebracht. De jonge vrouw was op meerdere plaatsten gestoken en de keel doorgesneden. Haar ontzielde lichaam werd gevonden in een vijver in de wijk Kogerveld.

De ontkenning van A. neem justitie niet serieus. Hij zegt dat hij destijds een seksuele relatie met Van Doorn heeft gehad. De man verzint slechts ,,leugenachtige scenario’s”, meent het OM, toont geen berouw en neemt geen verantwoordelijkheid.

De doodslag die het OM bewezen acht is een zogeheten gekwalificeerde doodslag: A. heeft het slachtoffer gedood om de verkrachting te verhullen.