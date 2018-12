‘Volgende stap naar klimaatakkoord voor kerst’

De regeringspartijen gaan er nog altijd van uit dat volgende week de contouren van een definitief klimaatakkoord zichtbaar worden. Maar het kan nog wel een paar maanden duren voordat duidelijk is welke maatregelen om de CO2-uitstoot terug te dringen daadwerkelijk worden doorgevoerd en welke niet.

Overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties praten aan zogenoemde klimaattafels al maanden over manieren om klimaatverandering tegen te gaan. Uiteindelijk is het aan de politiek om te kiezen welke maatregelen precies worden overgenomen en wie de rekening betaalt voor de verduurzaming van de elektriciteitsvoorziening, bouw, industrie, landbouw en vervoer.

,,Ik verwacht dat de klimaattafels volgende week met iets komen”, zegt fractieleider Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Het gaat dan wel opnieuw om ,,een tussenstand”. Pas als de effecten van alle voorstellen zijn doorgerekend, kunnen knopen worden doorgehakt. Ook VVD-voorman Klaas Dijkhoff denkt dat de klimaatonderhandelaars zoals afgesproken uiterlijk 21 december hun huiswerk inleveren.

CDA-leider Sybrand Buma zei afgelopen weekeinde dat het onzeker is of die deadline wordt gehaald. Hij sprak van ,,hardnekkige verschillen”. De onderhandelingen zouden stroef verlopen, mede doordat de coalitiepartijen het oneens zijn over sommige voorstellen. VVD en CDA waarschuwen al langer dat de kosten van brandstoffen en energie voor burgers en bedrijven niet de pan uit mogen rijzen.

Buma was ook woensdag minder stellig over de kans van slagen dan zijn collega’s van VVD en ChristenUnie. Hij benadrukte bovendien dat sommige voorstellen die de klimaattafels eerder dit jaar alvast naar buiten brachten, zijn partij echt te ver gaan.

De oppositie is bezorgd over de pessimistische geluiden die klinken rond het klimaatoverleg. GroenLinks-leider Jesse Klaver wil daarover graag in debat met minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat), maar kreeg voor dat verzoek onvoldoende steun.