DNA Jos B. zat 18 keer op onderbroek Nicky

Het DNA van Jos B. is op achttien plekken in de onderbroek van Nicky Verstappen gevonden. Onder meer dit feit zorgt voor zo’n zware verdenking tegen de 56-jarige Limburger dat hij de komende tijd nog vast blijft zitten, oordeelde de rechtbank in Maastricht woensdag.

Bij deze DNA-sporen is het volgens de rechtbank aannemelijker dat het door ,,langdurig en intensief” contact komt dan door vluchtig contact. ,,De verdachte heeft hier geen verklaring voor kunnen geven”, motiveerde de rechter.

B. wordt verdacht van het doden, misbruiken en ontvoeren van de 11-jarige jongen. Hij ontkent. Zijn advocaat Gerald Roethof had gevraagd om de voorlopige hechtenis op te heffen, maar daar gaat de rechtbank niet in mee.

De Limburger vertelde de rechter de hele zaak verschrikkelijk te vinden voor de familie van Nicky. Maar: ,,Ik ben niet de persoon die Nicky Verstappen heeft ontvoerd, die ontuchtige handelingen met hem heeft gepleegd en ik ben niet de persoon die Nicky Verstappen van het leven heeft beroofd. Ik heb het niet gedaan.”

Over wat er is voorgevallen de fatale avond van Nicky, wil hij niets zeggen. Hij had eerder verklaard dat hij er iets over wil zeggen ,,als de tijd daar rijp voor is” en ,,als alles begrepen is”. Wat hij daarmee bedoelde, wilde hij niet toelichten.

,,Hij heeft eerder verklaard en dat werd tegen hem gebruikt. Daarom zwijgt hij nu”, laat Roethof weten. B. was medio jaren tachtig verdacht van twee zedendelicten, die zaken zijn geseponeerd.

,,Het DNA van een volwassen man zit op een dode, 11-jarige jongen. Dat is heel verdacht”, aldus de officier van justitie. Het ontbreken van spermasporen, wil volgens hem niet zeggen dat er geen misbruik is gepleegd, iets wat Roethof suggereerde. Ook dat de doodsoorzaak van Nicky niet vaststaat, maakt niet dat B. er dus automatisch niets mee te maken heeft. ,,Jongetjes van 11 gaan niet zo maar dood. Nicky is een niet-natuurlijke dood gestorven.”

Nicky Verstappen uit Heibloem overleed tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide in 1998. Zijn dood bleef heel lang onopgelost, tot tijdens een groot DNA-verwantschapsonderzoek B. in beeld kwam, maar de Limburger bleek spoorloos.

Na een internationale klopjacht werd hij 26 augustus aangehouden in Spanje. Woensdag was de eerste niet-inhoudelijke zitting in de rechtbank in Maastricht. De volgende zitting staat gepland voor 8 maart, ook dan wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld.