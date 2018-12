DNA Jos B. zat ‘overal’ op onderbroek Nicky

Het DNA van Jos B. zat achttien keer op de onderbroek van Nicky Verstappen: aan de binnen- en buitenkant en aan de voor- en achterkant. Ook zijn twee sporen op het lichaam van de 11-jarige jongen gevonden en een op zijn pyjamabroek. Dat vertelde de officier van justitie tijdens de niet-inhoudelijke zitting woensdag in de rechtbank in Maastricht.

,,Het DNA van een volwassen man zit op een dode, 11-jarige jongen. Dat is heel verdacht”, aldus de officier van justitie. Volgens hem gaat het om ,,meer dan eenmalig, vluchtig contact”. Ook is er volgens hem geen sprake van secundaire overdracht, dus dat het DNA van B. via iemand anders op Nicky is terechtgekomen.

Het Openbaar Ministerie vindt daarom dat er voldoende redenen zijn om B. in de cel te houden. Hij zit sinds zijn arrestatie afgelopen augustus vast en zijn advocaat had gevraagd om opheffing van de voorlopige hechtenis. De rechtbank zal later beslissen of B. vast moet blijven.

B. wordt verdacht van het doden, misbruiken en ontvoeren van de Limburgse jongen in 1998. Hij ontkent er iets mee te maken te hebben. B. werd eerder verdacht van zedenmisdrijven, die zaken zijn geseponeerd.