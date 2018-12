Jos B. blijft in de cel

Jos B. blijft vastzitten. De rechtbank in Maastricht ziet voldoende ernstige bezwaren om de 56-jarige Limburger in voorarrest te houden. B. wordt verdacht van doden, misbruiken en ontvoeren van de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998.

DNA van B. is aangetroffen op onder meer de onderbroek van Nicky. Bij deze sporen is het volgens de rechtbank aannemelijker dat het door ,,langdurig en intensief” contact komt dan door vluchtig contact. ,,De verdachte heeft hier geen verklaring voor kunnen geven”, motiveerde de rechter.

B. blijft in ieder geval tot de volgende zitting vastzitten. Die is op 8 maart. Het gaat dan wederom om een niet-inhoudelijke zitting.