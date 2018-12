Jos B. voor het eerst voor de rechter

De strafzaak van Jos B. (56), de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998, komt woensdag voor het eerst voor de rechter. Zijn advocaat Gerald Roethof heeft laten weten dat B. van plan is zelf te verschijnen in de rechtbank in Maastricht. Volgens Roethof ontkent B. iets met de dood van de jongen te maken te hebben.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt B. uit het Limburgse dorpje Simpelveld van doodslag. Verder luidt de verdenking vrijheidsberoving van en ontucht met de jongen en het bezit van kinderporno.

Verstappen werd gedood en mogelijk ook misbruikt tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide in 1998. Zijn dood bleef heel lang onopgelost, tot door een groot DNA-verwantschapsonderzoek B. in beeld kwam. B.’s DNA werd gevonden op de kleding van de jongen, maar hij bleek spoorloos.

Na een internationale klopjacht werd hij 26 augustus aangehouden in een afgelegen gebied in Spanje, nabij Barcelona.