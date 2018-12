Kamer wil opheldering over ongeval Mali

De Tweede Kamer wil dat Defensie uitleg geeft over de toedracht van het helikopterongeluk in Mali in 2015, waarbij de twee vliegers omkwamen. Volgens het ministerie is de crash veroorzaakt door een fout in het ontwerp van een component, maar De Groene Amsterdammer bericht dat er veel op wijst dat het onderdeel beschadigd is tijdens een reparatie in de Verenigde Staten.

Isabelle Diks (GroenLinks) wil een debat over de kwestie. Ze kreeg daarvoor geen steun. Defensie moet eerst in een brief op de zaak ingaan. ,,Het is belangrijk dat we opheldering krijgen”, aldus Hanke Bruins Slot van het CDA. Sadet Karabulut (SP) heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld.

De Apache stortte op 17 maart 2015 neer tijdens een schietoefening in het noorden van Mali. De gevechtshelikopter maakte deel uit van de VN-missie Minusma. Het uitgebreide onderzoeksrapport naar het ongeval is vertrouwelijk, maar het is in handen van De Groene Amsterdammer.