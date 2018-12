Moord misdaadblogger Kok in groter onderzoek

Het Openbaar Ministerie (OM) wil de strafzaak over de moord op misdaadblogger Martin Kok onderbrengen in het grotere onderzoek dat loopt naar een reeks liquidaties die worden gelinkt aan de voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi. Dat bleek woensdag tijdens een inleidende zitting in de zaak-Kok in de gerechtsbunker in Osdorp.

De wens van het OM heeft te maken met nieuwe verdenkingen tegen Achraf B., die in de moordzaak van Martin Kok in april als verdachte werd opgepakt. Twee maanden terug werd hij in zijn cel aangehouden omdat hij ook betrokken zou zijn geweest bij de ‘vergismoord’ op Hakim Changachi vorig jaar in Utrecht en de liquidatie van Samir Erraghib in 2016 in IJsselstein.

Beide moorden zijn onderdeel van het steeds grotere rechercheonderzoek naar liquidaties door de misdaadorganisatie die zou worden geleid door Taghi, die geldt als de meest gezochte man van Nederland. Justitie heeft een beloning uitgeloofd van 100.000 euro voor de tip die leidt tot zijn arrestatie en die van zijn vermeende rechterhand Saïd Razzouki.

Advocaat Guy Weski verzette zich fel tegen de wens van het OM. Hij vreest dat de zaak tegen zijn cliënt door een eventuele verhuizing ,,disproportionele vertraging” oploopt. De rechtbank beslist op 25 januari over het verdere verloop van het strafproces.

Martin Kok (49), die zelf meerdere keren werd veroordeeld voor onder meer doodslag, werd op 8 december 2016 in zijn auto doodgeschoten na een bezoek aan seksclub Boccaccio in Laren. Hij ontsnapte enkele uren voor zijn liquidatie nog aan de dood in Amsterdam, toen daar op straat een poging werd gedaan hem van het leven te beroven.