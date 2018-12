OM: Ricardo de Chileen vervolgen voor moord

Het Openbaar Ministerie (OM) wil Ricardo R., beter bekend als Rico de Chileen, ook vervolgen voor betrokkenheid bij liquidaties. Uit onderzoek is gebleken dat R. intensieve contacten heeft onderhouden met onder anderen Ridouan Taghi, die wordt gezocht voor het geven van opdracht voor diverse moorden in het criminele milieu.

Dat bleek woensdag op een tussentijdse zitting in de strafzaak tegen R., die tot nu toe draait om het leiden van een misdaadbende, witwassen en wapenbezit. Het OM wil de strafzaak uitbreiden met het medeplegen dan wel uitlokken van moord.

Uit het lopende onderzoek is onder meer gebleken dat Taghi (40) en R. (45) hebben gesproken over het vermoorden van officier van justitie Koos Plooij, die onderzoeken naar grote misdadigers heeft geleid. Taghi stelt voor de officier te ,,laten slapen”, maar R. houdt de boot af.

Ook communiceert het tweetal over het voornemen misdaadblogger Martin Kok te elimineren. Kok werd een paar maanden later daadwerkelijk doodgeschoten. Daarnaast worden berichten uitgewisseld over een al uitgevoerde liquidatie in IJsselstein.

De communicatie tussen R. en Taghi is onder meer boven komen drijven in het onderzoek naar een enorme hoeveelheid versleuteld berichtenverkeer, de zogeheten Ennetcomdata. Volgens het OM is het onderzoek daarnaar nog volop gaande.

R. is in maart aan Nederland uitgeleverd door Chili. Om hem voor liquidaties te kunnen vervolgen, is toestemming van Chili nodig. R. is uitgeleverd op basis van de bestaande aanklacht. Die mag niet zonder toestemming van het uitleverende land worden uitgebreid.

Volgens het OM is ook gebleken dat R. criminele contacten onderhield met maffiakopstuk Raffaele Imperiale. Die werd vooral bekend als heler van twee gestolen schilderijen van Vincent van Gogh (Zeegezicht bij Scheveningen en Het uitgaan van de Hervormde Kerk te Nuenen). De doeken werden in 2016 ontdekt bij een onderzoek naar de maffia in Napels. Imperiale zou ook vanuit Amsterdam op grote schaal in drugs hebben gehandeld.

R. was woensdag door ziekte niet aanwezig in de rechtszaal.