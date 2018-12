17 miljoen zonnepanelen voor asbestdaken

In samenwerking met een groot aantal (boeren)bedrijven wordt de komende jaren een oppervlakte van 320.000 voetbalvelden aan asbestdaken vervangen door zonnepanelen. Energiebedrijf Essent neem de kosten van deze operatie voor zijn rekening.

Vanaf 1 januari 2024 zijn asbestdaken bij wet verboden. De kosten om de daken aan te pakken vormen echter in veel gevallen een struikelblok voor bedrijven. Dat wordt opgevangen nu agrariërs hun dak ter beschikking kunnen stellen aan het energiebedrijf. Als tegenprestatie worden de daken kosteloos gesaneerd voor de boeren. Na twintig jaar worden zij eigenaar van de zonnepanelen.

Gemiddeld zijn de kosten zo’n 30.000 euro per 1.000 vierkante meter. In totaal gaat het om ongeveer 17 miljoen zonnepanelen, goed voor het stroomgebruik van ongeveer 1,6 miljoen huishoudens. In 2019 wordt al 150.000 vierkante meter aan asbestdak, verdeeld over zeventig bedrijven, getransformeerd tot zonnecentrales.