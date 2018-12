Dode en gewonde op A73

Op de A73 bij Sint Odiliënberg is in de nacht van woensdag op donderdag een dode aangetroffen. Ook heeft de politie in een maisveld in de buurt van de weg een auto gevonden met daarin een zwaargewonde.

Wat er is gebeurd is onduidelijk. De politie kreeg rond 00.30 een melding binnen dat er iets op de A73 lag. Dit bleek het lichaam van een overleden persoon te zijn. Bij onderzoek in de omgeving stuitte de politie op de auto in het maisveld. De inzittende is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

De A73 is in verband met het onderzoek vanaf knooppunt Het Vonderen afgesloten in de richting van Venlo.