Familie B.: broer waarschuwde voor gevaar

De in maart doodgeschoten Reduan B. heeft steeds gewaarschuwd voor de gevaarlijke gevolgen van de kroongetuigendeal die zijn broer Nabil had gesloten met het Openbaar Ministerie (OM). Hij wilde zijn familie beschermen maar de overheid was traag met de beveiliging en niet overtuigd van de gevaren.

Dat zeiden een zus en de moeder van Reduan B. in een slachtofferverklaring tijdens het proces voor de rechtbank in Amsterdam. Ze spraken via een audioverbinding, omdat ze voor hun veiligheid op een geheime locatie het proces volgen. Volgens hen was Reduan fel tegen de overeenkomst van zijn broer met het OM, omdat ,,hij wist hoe gewetenloze monsters te werk gaan”.

Reduan wachtte al lang op beveiliging voor zijn familie. Enkele dagen voor de moord sprak hij nog met de overheid over een zichtbare beveiliging bij zijn bedrijf in Amsterdam-Noord, aldus zijn nabestaanden.