Geen nader onderzoek arrestatie Michael P.

Het gerechtshof in Arnhem ziet geen reden om getuigen te horen die betrokken waren bij de arrestatie van Michael P., de man die is veroordeeld voor het doden, verkrachten en ontvoeren van Anne Faber. P. heeft tijdens die arrestatie naar eigen zeggen klappen gekregen. Hij zou ook niet op zijn rechten zijn gewezen.

Volgens het hof blijkt op geen enkele wijze ,,dat door de plaatselijke top van het Openbaar Ministerie en de politie opdracht gegeven is of is ingestemd met de toepassing van fysiek geweld tegen de verdachte”. Daarom is nader onderzoek naar de arrestatie volgens het hof niet nodig.

P. werd eerder afgelopen juli veroordeeld tot 28 jaar cel en tbs. Hij ging in hoger beroep. Het is de bedoeling de zaak eind mei volgend jaar inhoudelijk te behandelen.