Moord op broer kroongetuige voor de rechter

Bij de rechtbank in Amsterdam vindt donderdag het proces plaats tegen de 40-jarige Shurandy S., die wordt verdacht van de moord op Reduan B., de broer van kroongetuige Nabil B. De verdachte zou Reduan op 29 maart in zijn bedrijf in Amsterdam-Noord hebben geliquideerd.

Een week vóór de moord maakte het Openbaar Ministerie (OM) bekend dat het een kroongetuigendeal had gesloten met Nabil B. Hij figureert als verdachte in het onderzoek naar een liquidatie in Utrecht, waarbij de verkeerde persoon werd doodgeschoten.

De moord op Reduan B. is vermoedelijk een reactie op het ‘verraad’ van Nabil. De kroongetuige heeft verklaringen afgelegd tegen onder anderen Ridouan Taghi, die momenteel geldt als de meest gezochte misdadiger van Nederland. Taghi wordt gezien als opdrachtgever van meerdere liquidaties. Het Openbaar Ministerie ziet ook een verband tussen Taghi en de moord op Reduan B.

Het OM heeft eerder aangegeven dat Reduan B. maar beperkt beveiliging wenste toen de kroongetuigendeal openbaar werd. Woensdag meldde Het Parool dat Reduan B. juist wel veel bescherming wilde. Het OM sprak dat in een reactie tegen.