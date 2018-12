OM: 6 jaar cel nepfysio om misbruik ouderen

Justitie wil de 53-jarige René B. uit Bergen op Zoom zes jaar opsluiten wegen het aanranden en verkrachten van vier bejaarde vrouwen. Het misbruik betrof vrouwen in de leeftijd van 82 tot 94 jaar. De man, die donderdag terechtstond bij de rechtbank in Breda, ontkent alle beschuldigingen

De man benaderde zijn slachtoffers door zich voor te doen als fysiotherapeut. Zo kwam hij een verzorgingsflat in Bergen op Zoom binnen. DNA-materiaal van de verdachte is aangetroffen op een incontinentieluier van een van de slachtoffers. De misdrijven zouden hebben plaatsgevonden in juni van dit jaar en in december 2015.