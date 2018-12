Paleispoorten Het Loo tijdelijk op pootjes

De poortgebouwen aan weerszijden van Paleis Het Loo in Apeldoorn staan tijdelijk op pootjes. Dat is nodig om een nieuwe fundering te kunnen aanbrengen onder de poortgebouwen, die de toegang gaan vormen tot het nieuwe, ondergrondse entreegebouw van het museumpaleis. Paleis Het Loo is sinds januari van dit jaar gesloten wegens de ingrijpende verbouwing en renovatie.

Het ondergrondse entreegebouw ligt 12 meter onder de zogenoemde Bassecour, het plein voor de ingang van het paleis. De Bassecour is daarvoor helemaal uitgegraven en gestut. ,,Het aanbrengen van nieuwe funderingen onder de historische bebouwing is millimeterwerk”, zei Jorden Hagenbeek, projectleider van de bouw, donderdag. ,,Want je wil niet dat een monument van 350 jaar oud ook maar een millimeter verschuift. Dan breekt het gebouw.”

De verbouwing en vernieuwing kost 123 miljoen euro. Bijna de helft van dat geld, 60 miljoen euro, wordt opgeslokt door de asbestsanering die in het hele paleis nodig is. Het Loo is in de jaren tachtig van de vorige eeuw ook al eens gerenoveerd. Daarbij is veel gebruikgemaakt van asbest, wat toen nog gold als een prima brandwerend materiaal. Voor de sanering is alle wand- en vloerbekleding in het paleis verwijderd. Als de asbestspecialisten in de loop van 2019 klaar zijn, wordt het originele behang en parket weer teruggeplaatst.

Paleis Het Loo gaat pas in 2021 weer open. In de tussentijd zijn er wel evenementen op het terrein, zoals het Winterpaleis op het Stallenplein vanaf zaterdag. ,,Dit jaar zijn er toch nog 150.000 bezoekers geweest”, aldus een woordvoerster van Het Loo. ,,Dat is ons niet tegengevallen.” Gewoonlijk trekt Het Loo zo’n 400.000 bezoekers per jaar. Filmbeelden van de verbouwing zijn via www.paleishetloo.nl te zien.