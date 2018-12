Quest is beste tijdschrift van het jaar

Quest is uitgeroepen tot het beste magazine van het jaar. Het populairwetenschappelijke tijdschrift sleepte donderdagavond een Mercur in de wacht. De 21e uitreiking van de jaarlijkse vakprijzen voor de magazinebranche was in het DeLaMar Theater in Amsterdam.

De prijs voor beste hoofdredacteur van het jaar ging naar Jossine Modderman van LINDAnieuws. De oeuvreprijs, de Mercur d’Or, was voor het maandblad Flow. De Mercur voor reportage van het jaar ging naar Vrij Nederland voor Picture Perfect en Volkskrant Magazine sleepte met het designnummer een prijs voor beste cover in de wacht.

De uitreiking van de Mercurs is een initiatief van Magazine Media Associatie. In totaal werden negen prijzen uitgereikt.