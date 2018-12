‘Snel werk maken van nieuwe stint’

Er moet snel werk gemaakt worden van de nieuwe stint. Dat zegt Felix Rottenberg, voorzitter van de Brancheorganisatie Kinderopvang, in een reactie op het onderzoek van TNO naar de elektrische bolderkar.

,,De uitkomsten van het onderzoek moeten we erg serieus nemen”, aldus Rottenberg in het Radio 1 Journaal. ,,Maar de impasse is oplosbaar, al zal het zeker nog even duren. Er moet heel hard gewerkt worden zodat de nieuwe stint er zo snel mogelijk komt. Ik houd de minister er aan dat daar werk van gemaakt wordt. De stint is onmisbaar voor de kinderopvang. ”

Volgens Rottenberg is het ,,verdomd lastig” voor de organisaties om zonder stints te werken. ,,Er worden busjes en taxi’s ingezet, maar dat leidt ook tot onveilige situaties omdat kinderen op rare plekken de straat moeten oversteken. Gemiddeld is een kinderopvang er per maand 5000 euro extra door kwijt. Gelukkig zijn er voldoende kapstokken om een nieuwe stint de weg op te krijgen.”