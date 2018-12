Tientallen militairen ontslagen om drugs

Vanwege harddrugsgebruik ontslaat Defensie jaarlijks gemiddeld tussen de dertig en vijftig militairen. Deze cijfers zijn voor het eerst geanalyseerd. Vorig jaar ontsloeg Defensie 31 militairen. Afgelopen maand zijn drie soldaten van de Luchtmobiele Brigade weggestuurd voor het gebruik van harddrugs.

,,We hanteren een zerotolerancebeleid, want het hanteren van een wapen en gebruiken van drugs dat gaat niet samen”, zegt een woordvoerder van Defensie naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf. ,,De aantallen nemen niet toe en zijn de afgelopen jaren ongeveer gelijk gebleven. Maar het gebruik onder de militairen is voor ons wel reden tot zorg en een aanleiding om het beleid tegen het licht te houden.” Naar verwachting komt er volgend jaar een andere aanpak.