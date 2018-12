2018 in top 3 warmste jaren ooit gemeten

Het jaar 2018 krijgt waarschijnlijk een top-3-notering in de lijst met warmste jaren ooit gemeten. Donderdag werd al bekend dat dit jaar het zonnigste jaar ooit was in de metingen, met 2021,8 zonuren, terwijl dat gemiddeld maar 1602 uren zijn in Nederland. De gemiddelde jaartemperatuur in De Bilt komt uit op 11,2 of 11,3 graden, waar dat normaal 10,1 graden is.

Als de gemiddelde temperatuur inderdaad uitkomt op 11,2 graden dan zal 2018 op de tweede plaats komen. Het jaar 2014 komt als winnaar uit de bus met een gemiddelde temperatuur van 11,7 graden. Dit jaar kent wel een recordaantal warme dagen van 20 graden of hoger, namelijk 132. Daarmee is het oude record uit 2003 van 116 warme dagen verbroken.

De warmste dag van dit jaar werd gemeten op 26 juli, en de koudste dag viel op 28 februari. Tien maanden in 2018 hadden een hogere temperatuur dan gemiddeld, maar opvallend is dat we dit jaar wel de koudste februari hadden sinds 1996. De warmte kwam pas op gang na een winterse maand maart. De warmste zomer sinds 1706 volgde daarop, met een ongelooflijke droogte die voor veel problemen zorgde in Nederland.

Ook nu de koude dagen sneller op elkaar volgen, zal dit najaar toch zacht verlopen vergeleken met vorige jaren.