Twee minderjarige broers uit Oekraïne mogen worden uitgezet naar hun thuisland. Dat heeft de voorzieningenrechter in Utrecht vrijdag besloten. De uitzetting is gepland op zaterdag.

Afgelopen zomer werd het hele gezin – met hun ouders en zusje – al uitgezet naar Oekraïne, na jarenlang tevergeefs procederen voor een verblijfsvergunning. De broers kwamen echter terug. Ze wilden de uitslag in een nieuwe procedure in Nederland afwachten. Die dient volgende week maar de rechter vindt toch dat ze zaterdag mogen worden uitgezet, zoals staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid) had gepland. Volgens de rechter maakt het beroep op dit moment geen kans van slagen.

De ouders zijn naar eigen zeggen in 2001 naar Nederland gekomen maar hadden nooit een verblijfsvergunning. De kinderen zijn in Nederland geboren.