Groen licht voor export extra medicinale wiet

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) is akkoord gegaan met de export van extra medicinale wiet naar Italië. Dit jaar en volgend jaar gaat het om in totaal 1400 kilo. Normaliter wordt er per jaar hooguit 100 kilo medicinale wiet naar een land uitgevoerd.

Het Bureau voor Medicinale Cannabis verzorgt de export. Die kan aan de extra vraag van de Italianen voldoen omdat er bij zijn Nederlandse teler van cannabis een overcapaciteit is.

Medicinale cannabis kan bij bepaalde aandoeningen zoals kanker en MS pijn verlichten. Ook kan het de eetlust van patiënten stimuleren.

In Nederland neemt de vraag naar medicinale wiet toe. Waren er in 2006 nog circa 450 patiënten die het gebruikten, momenteel ligt dat op ongeveer 1800. Bruins verwacht dat de komende jaren de groei zal doorzetten.