‘Het gaat de goede kant op met emancipatie’

Het gaat sinds 2015 op veel gebieden de goede kant op met de emancipatie. Vrouwen werken vaker en meer uren en zijn daardoor ook vaker economisch zelfstandig, zo blijkt uit de tiende Emancipatiemonitor. Dat is een tweejaarlijks rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), waarin de bureaus meten of het emancipatiebeleid van de overheid effect heeft.

Verder laat de monitor verder zien dat vrouwen voor het eerst hoger opgeleid zijn dan mannen, dat het verschil in uurloon tussen vrouwen en mannen iets kleiner is geworden, dat het aandeel vrouwen in de technische beroepen en ICT is toegenomen, dat er meer vrouwen zijn te vinden in de top van het bedrijfsleven, de wetenschap en bij de overheid, maar dat ze toch nog sterk ondervertegenwoordigd zijn op de hogere en besluitvormende posities.

Tussen 2015 en 2017 groeide het aandeel vrouwen met werk, zij werken inmiddels gemiddeld 28 uur per week tegen eerder 27 uur per week. Wel zijn er nog steeds grote verschillen tussen vrouwen onderling. Vrouwen met een laag onderwijsniveau en vrouwen met een niet-westerse migratieachtergrond werken minder vaak en zijn minder vaak economisch zelfstandig. Deze verschillen zijn de afgelopen tien jaar niet kleiner geworden, stelt het rapport.