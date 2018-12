Kerstdiner buiten de deur kost zo’n 61 euro

Wie dit jaar met kerst buiten de deur gaat eten, moet gemiddeld 61 euro betalen voor een vijfgangendiner. Goedkoop eten doe je in het noorden, en uitgebreid in het zuiden. Hert doet het goed dit jaar, maar foie gras, tournedos en spoom zijn verdwenen van de menukaart. Dat blijkt uit een onderzoek onder vierhonderd restaurants.

De gemiddelde prijs van het menu ligt in het zuiden op 65 euro, en in het noorden op 54 euro. Een menu bestaat gemiddeld uit 5,1 gangen in het zuiden, en in het noorden uit 4,5 gangen. Tien jaar geleden lag de prijs van een kerstmenu ongeveer 10 procent lager dan nu.

Veel restaurants houden vast aan traditie en nostalgie. Vooraf staan zalm of carpaccio op de kaart, gevolgd door een wildbouillon, daarna vis of schaal-/schelpdieren. Chefs kiezen massaal voor het hert als hoofdgerecht. Een kwart van de restaurants sluit af met een chocoladedessert. Eén op de tien biedt ook een vegetarisch menu aan.

Het onderzoek is uitgevoerd door horeca-adviesbureau Van Sprongen & Partners.