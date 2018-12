Limburger besteedt minste tijd aan cultuur

De Limburgers besteden vergeleken met bewoners van andere provincies de minste tijd aan kunst en cultuur. Met toch nog 285 uur per persoon gemiddeld per jaar bungelen ze helemaal onderaan op de Regionale Cultuurindex van de Boekmanstichting, die vrijdag wordt gepubliceerd.

De gemiddelde jaarlijkse culturele activiteit (van lezen tot vrijwilligerswerk bij een culturele organisatie) ligt op bijna 340 uur per inwoner van Nederland, ofwel bijna zes miljard uur met zijn allen. In Noord-Holland wordt de meeste tijd cultureel besteed: gemiddeld 399 uur per jaar. Zuid-Holland en Utrecht volgen met respectievelijk 356 en 350 uur. Eén en ander is natuurlijk te verklaren uit de aanwezigheid en capaciteit van het aanbod.

Toch gaat dat niet altijd op. Friesland heeft volgens de index het grootste culturele aanbod, maar het zijn dus de Noord-Hollanders die de meeste kunst en cultuur snuiven. De Friezen staan zelfs op de met Flevoland gedeelde achtste plaats met hun 309 uur. En Flevoland mag dan wel de minste bibliotheken van Nederland hebben, maar het telt relatief toch de meeste bieb-leden.

In alle provincies wordt de minste cultureel bestede tijd gespendeerd aan erfgoed en beeldende kunst, zo’n 10 procent van de uren. Maar er zijn ook grote verschillen: zo lezen de Zeeuwen het meest en kijken ze het minste film en is dat in Groningen precies omgekeerd.

De Boekmanstichting en Atlas voor gemeenten bedoelen hun eerste Regionale Cultuurindex als cijfermatig inzicht voor met name beleidsmakers in het culturele aanbod, de culturele deelname en de bijbehorende geldstromen in de twaalf provincies.