Maastricht bouwt 500 tijdelijke woningen

Maastricht wil komend jaar vijfhonderd tijdelijke woningen laten bouwen. Er is namelijk een tekort aan betaalbare huurwoningen voor onder meer studenten, statushouders, gescheiden mensen en inwoners die de geestelijke gezondheidszorg verlaten, maakte de gemeente vrijdag bekend.

Woningcorporaties en projectontwikkelaars krijgen tot 20 januari de tijd om plannen in te dienen. In september moeten de woningen klaar zijn. Ze worden voor maximaal twee jaar verhuurd.

De vraag naar woningen is gestegen als gevolg van de economische groei en achterblijvende nieuwbouw in de crisisjaren. Naar verwachting is er de komende tien jaar een tekort aan deze woningen. Dat drijft de prijzen op, waardoor er voor mensen die daar dringend om verlegen zitten te weinig betaalbare woningen zijn, aldus de gemeente. De nood wordt vergroot doordat de Universiteit Maastricht in september met enkele nieuwe internationale opleidingen begint.