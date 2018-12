Minister wil medicijnen ruimer op voorraad

Medicijnenfabrikanten, groothandels en apotheken zouden een ruime voorraad van hun waar moeten aanleggen. Dan ontstaat niet meteen een hinderlijk tekort als de aanvoer even stokt, zoals de afgelopen maanden met de anticonceptiepil gebeurde, hoopt minister Bruno Bruins (Medische Zorg).

Bruins heeft ,,begrepen dat er steeds meer animo is” voor een voorraadplicht in de geneesmiddelenbranche zelf. Trouw meldt dat de groothandels van de fabrikanten vragen een voorraad van vier maanden te garanderen en zelf beloven een maandhoeveelheid op de plank te houden. Met de fabrikanten zou daarover te praten zijn.

De minister hoopt dat de branche inderdaad zelf afspraken maakt over een royalere geneesmiddelenvoorraad. ,,Maar als dat niet tot stand komt, dan moeten we een tandje bij zetten vanuit de overheid.” Hij wil hoe dan ook eerst met de fabrikanten, groothandels en apotheken in gesprek. Opslag kost immers ook geld en sommige medicijnen zijn maar beperkt houdbaar.