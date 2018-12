Ollongren en Baudet kunnen zegje doen bij hof

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Thierry Baudet, voorman van Forum voor Democratie (FVD), mogen bij het gerechtshof in Amsterdam een mondelinge toelichting komen geven over het beklag dat Baudet heeft ingediend tegen de minister. De beklagkamer heeft dat besloten. De twee politici zijn niet verplicht om te komen en kunnen zelf een afspraak maken, zei een woordvoerster vrijdag.

Baudet probeert vervolging af te dwingen van Ollongren, omdat hij vindt dat ze hem heeft afgeschilderd als een racist tijdens een lezing eerder dit jaar. Het hof oordeelde eerder dat vervolging van Ollongren niet nodig was, maar later bleek er een fout te zijn gemaakt. De reactie van Baudet was niet bij die beoordeling betrokken, zo werd vorige maand gemeld. Het hof kijkt daarom opnieuw naar het verzoek.

Ollongren zou de FVD-leider hebben beschuldigd van het betrekken van ras in het politieke debat. Zij verwees naar een omstreden uitspraak van een partijgenoot van Baudet die een verband legde tussen afkomst, huidskleur en intelligentie.