‘Ook reizend 3FM Serious Request verbindt’

Kunnen zes kriskras door Nederland wandelende 3FM-dj’s uitgerust met zender en camera dezelfde gekte creëren als het Glazen Huis deed voor 3FM Serious Request? Zijn deze minder bekende duo’s in staat weer die saamhorigheid te kweken in die donkere dagen voor kerst waarin een nagellakkend jongetje Nederland spontaan aanzette tot het schenken van 2,5 miljoen euro aan het Rode Kruis?

3FM-zendermanager Sharid Alles, zelf jaren achter de schermen betrokken bij 3FM Serious Request, weet dat het succes van het Huis lastig te overtreffen is. Toch voelde Alles, die in juli aantrad bij de radiozender, dat het Glazen Huis moest sneuvelen. ,,Het hoorde bij een andere generatie dj’s en luisteraars.” Ook bij haar collega’s leefde het gevoel dat 3FM Serious Request moest vernieuwen.

De nieuwe manager van de jongerenzender gelooft er heilig in dat 3FM Serious Request in deze nieuwe opzet mensen ook tot elkaar kan brengen en prachtige bedragen kan ophalen voor het Rode Kruis. ,,Het Glazen Huis begon in 2004 ook bescheiden met 9 ton. Ik zie ons nieuwe concept ook echt als een eerste editie. Het moet groeien.” In 2017 was de eindstand van 3FM Serious Request ruim 5 miljoen, op het hoogtepunt was de inzamelingsactie goed voor ruim 13 miljoen euro. Sharid durft geen schatting te maken voor dit jaar.

In de nieuwe opzet, die dit jaar 3FM Serious Request: Lifeline is gedoopt, staan de dj’s niet langer centraal, maar juist de verhalen en de inzamelacties. De duo’s lopen vanaf 18 december uit verschillende uithoeken van het land naar Utrecht waar ze op de dag voor kerst moeten aankomen in TivoliVredenburg. Mark van der Molen en Rámon Verkoeijen vertrekken vanuit Hengelo, Rob Janssen en Jorien Renkema uit Weert, Sander Hoogendoorn en Eva Koreman hebben vanaf Vlieland de meeste kilometers voor de boeg.

De opbrengst gaat dit keer niet naar één maar naar drie verschillende goede doelen, wederom in samenwerking met het Rode Kruis. Dit jaar zijn thema’s: reanimatie in Nederland, bescherming tegen natuurgeweld en noodhulp bij oorlog en conflicten.

3FM Serious Request: Lifeline is vanaf 18 december non-stop te zien op NPO3 Extra, maar er zijn ook dagelijkse journaals, Lifeline geheten, om 9.00, 12.00 en iets voor 18.00 uur op NPO 1. Ook is er dagelijks aan het einde van de dag op NPO 3 een uitgebreider journaal.