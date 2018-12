Schokkende beelden mishandeling kalfjes

De dierenwelzijnsorganisatie Animal Rights heeft opnieuw zeer schokkende beelden uit een slachthuis op haar site gezet. Deze keer gaat het om mishandeling van kalveren in een abattoir in het Belgische Hasselt, dat volgens haar onderdeel is van een Nederlandse groep.

Er is onder meer op te zien hoe kalfjes met stokken op de snuit worden geslagen en in de anus gepord. Ook worden de dieren volgens Animal Rights bewerkt met een elektrische veedrijver. ,,Dieren worden natgespoten om de intensiteit van de schok te vergroten en zelfs met de veedrijver bewerkt als ze onmogelijk vooruit kunnen bewegen.”

Ook hebben de runderen te lijden van verkeerd gebruik van een verdovingsapparaat, waardoor ze volgens de organisatie niet verdoofd maar juist gewond raken en extra pijn hebben doordat ze bijvoorbeeld een pen in de oogkas krijgen.

,,De overduidelijke angst, paniek en stress van de kalveren is in de ogen van de dieren af te lezen en in hun pogingen tot verzet”, zegt Animal Rights. De organisatie filmde onlangs ook ernstige mishandelingen bij twee varkensfokkerijen in Nederland.