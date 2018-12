Tot 20 jaar voor mislukte liquidatie Diemen

Het gerechtshof in Amsterdam heeft vijf mannen in hoger beroep veroordeeld tot gevangenisstraffen van 13,5 tot 20 jaar wegens de poging tot liquidatie van de Amsterdamse crimineel Peter ‘Pjotr’ R. Hij werd op 5 november 2015 in Diemen met automatische wapens onder vuur genomen. R. werd door meerdere kogels geraakt en overleefde ternauwernood.

Het hof stelde in navolging van het Openbaar Ministerie (OM) vast dat de aanslag een voorbeeld is van ,,een buitencategorie” onderwereldgeweld. Tegen het vijftal waren in hoger beroep straffen tot twintig jaar geĆ«ist. Ook de rechtbank kwam tot maximaal twintig jaar.

Volgens het hof is er ,,in het wilde weg geschoten, midden in een woonwijk”, met grote risico’s voor omwonenden. R. belandde tijdens het schietincident met zijn auto in een sloot.

De opdrachtgever van de aanslag, Naoufal ‘Noffel’ F., kreeg in april achttien jaar cel opgelegd.