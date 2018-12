Tot 9 jaar cel voor Syrische vluchtelingen

Twee Syrische vluchtelingen zijn veroordeeld tot celstraffen van negen en vier jaar, omdat ze hebben meegevochten met de terreurorganisatie Jabath el Nusra in Syrië. De rechtbank in Rotterdam achtte vrijdag bewezen dat de oudste verdachte, een 27-jarige man, daar aan de strijd had meegedaan. De 24 -jarige man was in ieder geval actief bij een checkpoint.

De twee mannen kwamen in 2015 als asielzoekers naar Nederland en kregen een status. Medio 2017 meldde de inlichtingendienst AIVD dat zij ideologische sympathieën hadden voor de radicaalislamitische strijd in hun thuisland. Er zijn geen aanwijzingen dat de twee zich in Nederland ook met terroristische activiteiten hebben beziggehouden.

De 27-jarige verdachte was sluipschutter geweest en liet zich erop voorstaan dat hij ,,veertien zielen op zijn geweten had”. Volgens de rechtbank gaat het om een schending van de mensenrechten en zijn het oorlogsmisdrijven. Deze verdachte had ook nog een hennepkwekerij in zijn woning in Oosterhout. Bovendien had het tweetal een andere Syriër met een vals paspoort Nederland binnengesmokkeld.