’50 maatregelen bij Amsterdamse brandweer’

Sinds het aantreden van Leen Schaap als brandweercommandant in Amsterdam heeft hij al vijftig keer moeten optreden tegen brandweerlieden die zich niet hielden aan de geldende regels en integriteitscodes. In totaal werden al zes brandweermedewerkers ontslagen. Dat meldt omroep AT5 op basis van onderzoek.

Schaap trad in juni 2016 aan met als taak de heersende cultuur binnen de Amsterdamse brandweer aan te pakken. Hij zei eerder dat er op de kazernes sprake is van een verziekte sfeer. Eerder dit jaar deed hij aangifte van bedreiging met de dood.

De korpsleiding van de Amsterdamse brandweer heeft volgens het onderzoek van AT5 in vier zaken een medewerker in rang teruggezet. In zeven gevallen is er een voorwaardelijk strafontslag verleend, meestal met een proeftijd van twee jaar.

Tien keer kwamen de brandweermedewerkers er met een schriftelijke berisping vanaf en veertien keer bleef het bij een waarschuwing. In de overige zaken moesten medewerkers bijvoorbeeld vakantie-uren inleveren, of werd er salaris ingehouden. In 25 gevallen ging het volgens AT5 om een zogeheten disciplinaire straf.